Inklusion: Senator-Neumann-Preis für den NDR

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat am Montag den mit 10.000 Euro dotierten Senator-Neumann-Preis für herausragende Verdienste um eine inklusive Gesellschaft erhalten. Die Jury würdigte die barrierefreie Mediengestaltung des NDR am Beispiel der Kindersendung "Sesamstraße". Wie die Hamburger Gleichstellungsbehörde mitteilte, gingen zwei weitere mit jeweils 2.500 Euro dotierte Preise an die Hamburger Arbeitsassistenz und die Schule/Freunde der Schlumper. Den mit 5.000 Euro dotierten Nachwuchspreis erhielt der FC St. Pauli für das Projekt "Klartext" zur inklusiven Verbandskommunikation.

