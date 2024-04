Stand: 10.04.2024 16:00 Uhr Initiative gegen Gendersprache: Nächster Schritt zum Volksbegehren

Die Volksinitiative "Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung" hat den nächsten Schritt zu einem Volksbegehren in Hamburg gemacht. Vertreterinnen und Vertreter der Initiative überreichten am Mittwoch dem Senat den Antrag auf Durchführung des Volksbegehrens. Die Stimmensammlung soll im Juli stattfinden. Die Initiative will erreichen, dass in amtlichen Schreiben Gendersternchen oder Doppelpunkte verboten werden. Aktuell gilt - wer will, darf die Zeichen verwenden - muss es aber nicht.

