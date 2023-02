Stand: 02.02.2023 13:00 Uhr Initiative gegen das Gendern sammelt bald Unterschriften

Die Hamburger Volksinititative "Schluss mit der Gendersprache in Verwaltung und Bildung" will ab kommenden Dienstag Unterschriften sammeln. Landeswahlleiter Oliver Rudolf hat nach vierwöchiger Prüfung zugestimmt. Die Initiative will erreichen, dass Gendersternchen und Doppelpunkt in Hamburger Schulen und Behörden verboten werden. Die CDU unterstützt das Vorhaben. Zur Volksabstimmung könnte es 2025 kommen, zur Bürgerschafts- oder zur Bundestagswahl.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 02.02.2023 | 13:00 Uhr