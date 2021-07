Infos zur Corona-Impfung in Türkçe, English, русский , Polskie, فارسی, ربي

Stand: 20.07.2021 11:44 Uhr

In Hamburg ist die Corona-Impfung jetzt für alle Altersgruppen ab 12 Jahren möglich. Im Impfzentrum in den Hamburger Messehallen und in einigen Krankenhäusern können Jugendliche ab 16 Jahren und alle Erwachsenen einen Impftermin vereinbaren.