Stand: 16.04.2023 18:14 Uhr Informationstag zum Start der Zweiradsaison in Hamburg

Mit einem Aktionstag am Fähranleger Zollenspieker hat die Polizei informiert, aufgeklärt und ist mit den Fahrerinnen und Fahren ins Gespräch gekommen. In den vergangenen drei Jahren gab es in Hamburg laut Polizei 2.100 Motorradunfälle, bei denen sechs Menschen gestorben sind. Daneben wollte die Polizei in diesem Jahr auch die Radfahrerinnen und -fahrer ansprechen, da es in den Vier- und Marschlanden vermehrt zu Unfällen mit Rennrädern kommt. Unter dem Motto "Achtung, Kopf hoch" sollten sie für eine erhöhte Unfallgefahr sensibilsiert werden.

