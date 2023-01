Stand: 06.01.2023 15:47 Uhr Infektpraxis für Kinder in Altona: Erste Woche eher ruhig

Seit Anfang des Jahres gibt es in den Räumlichkeiten der Notfallpraxis Altona (Stresemannstraße 54) eine Infektpraxis speziell für kranke Kinder. Sie soll die Notaufnahmen und Kinderarztpraxen entlasten. In der ersten Woche war es dort aber eher ruhig: Bis Donnerstag wurden dort nur 35 Kinder behandelt. Grund ist, dass die Infekt-Welle über den Jahreswechsel etwas abgeebbt ist. Trotzdem will die Kassenärztliche Vereinigung sicherheitshalber erst einmal an dem Angebot festhalten.

