Infektiologin Addo ist neue Ehren-Alster-Schleusenwärter Stand: 22.11.2022 15:16 Uhr Nach drei Jahren Pause hat das Komitee der Hamburger Alster-Schleusenwärter am Dienstag wieder einen Ehren-Schleusenwärter-Titel vergeben: Er geht an die Hamburger Medizinerin und Infektiologin Marylyn Addo.

"Marylyn Addo ist das bekannteste Gesicht und die gewichtigste Stimme im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Hamburg", sagte Gerd Spiekermann vom Komitee der Schleusenwärter in seiner Laudatio zur Begründung. Die Medizinerin des Universtätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) habe sich nicht nur innerhalb Deutschlands für den Infektionsschutz eingesetzt, sondern sich auch mit der gerechten Verteilung des Impfstoffes weltweit beschäftigt.

Addo bedankt sich beim medizinischen Personal

Addo bedankte sich bei allen "Pflegerinnen und Pflegern, allen Ärztinnen und Ärzten", die "auch schon vor der Pandemie in dieser Stadt Großes geleistet haben". Sie nehme den Preis stellvertretend für alle im medizinischen Bereich und der Forschung arbeitenden Menschen Hamburgs an.

Prominente Vorgänger

Mit dem Titel geehrt werden Persönlichkeiten, die durch besondere Leistungen "das Ansehen der Freien und Hansestadt Hamburg in aller Welt gemehrt haben". Die Auszeichnung in Form einer Plakette, die der ehemaligen Dienstmarke der Schleusenwärter nachempfunden ist, wird seit 1981 vergeben.

Bei der Ehrung für Addo an der Binnenalster waren einige in früheren Jahren ausgezeichnete Ehren-Schleusenwärter wie der ehemalige Leiter des Tierpark Hagenbeck, Claus Hagenbeck (1997), Lichtkünstler Michael Batz (2018) und Kinderliedermacher Rolf Zuckowski (2000) anwesend. Preisträger waren in den vergangenen Jahren Prominente wie Freddy Quinn, Uwe Seeler, John Neumeier, Jan Fedder und Tim Mälzer.

