India Week in Hamburg soll Beziehungen zu Indien festigen Stand: 02.11.2021 17:43 Uhr Indien gilt als die größte Demokratie der Welt - und als eines der Länder, das wirtschaftlich am stärksten wächst. Um die Beziehungen mit Indien zu festigen, wird in der kommenden Woche in Hamburg die India Week begangen.

Rund 4.500 Menschen aus Indien leben derzeit in Hamburg, Tendenz stark steigend. Was die indischen Gemeinschaft so besonders macht: Fast die Hälfte sind hochqualifizierte Fachkräfte, sagt Almut Möller. Sie vertritt Hamburg beim Bund und im Ausland. "Immer mehr indische Fachkräfte kommen nach Hamburg, um hier als Ingenieurin beziehungsweise Ingenieur oder als Software-Entwicklerin oder -Entwickler zu arbeiten", sagte Möller.

AUDIO: 70 Veranstaltungen bei India Week in Hamburg (1 Min)

Immer mehr Firmen in der Stadt würden auf indische Spezialistinnen und Spezialisten setzen, nicht nur neu gegründete Startups. Etwa 50 Unternehmen aus Indien haben sich mittlerweile in der Hansestadt niedergelassen, quer durch alle Branchen von Handel bis zu Technologieunternehmen. Etwa 450 Hamburger Firmen unterhalten Geschäftsbeziehungen nach Indien.

Mehr als 70 Veranstaltungen geplant

Es ist bereits die neunte India Week in Hamburg. Eröffnet wird sie am Montag im Rathaus. Geplant sind mehr als 70 Veranstaltungen. Die Themen reichen von Politik über Theater und Musik bis zu Tanz und Yoga. Das Metropolis-Kino zeigt indische Filme, in der Elbphilharmonie sind eine Woche lang Konzerte mit indischen Musikerinnen und Musikern geplant.

