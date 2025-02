Stand: 08.02.2025 16:29 Uhr In diesem Jahr bisher zwölf Angriffe auf Politiker gemeldet

In diesem Jahr hat die Hamburger Polizei bislang zwölf Angriffe auf Politiker, Amtsträgerinnen oder Parteimitglieder registriert. Das ergab eine Anfrage des NDR Hamburg Journals bei der Polizei. Gewaltdelikte sind demnach nicht dabeigewesen. Im gesamten vergangenen Jahr hatte die Polizei 216 Angriffe erfasst - davon sieben Gewaltdelikte. In vier Fällen richteten diese sich gegen AfD-Vertreter und in jeweils einem Fall gegen die SPD, die Grünen und die FDP.

