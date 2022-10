Stand: 05.10.2022 06:21 Uhr In den Messehallen sollen wieder Geflüchtete untergebracht werden

In den Hamburger Messehallen sollen ab kommender Woche wieder Hunderte Geflüchtete untergebracht werden. Nach Informationen von NDR 90,3 wird dafür eine Halle hergerichtet. Auch zwei Sporthallen von Berufsschulen werden je nach Bedarf als Notunterkunft genutzt. Und in der Fegro-Halle in Harburg sollen 400 weitere Plätze bereitstehen. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) rechnet damit, dass ab November insgesamt 50.000 Geflüchete in Hamburgs öffentlichen Unterkünften leben.

