Stand: 28.05.2022 12:16 Uhr In Hamburg werden Rettungsschwimmer gesucht

Zum Start in die Freibadsaison schlägt der Anbieter Bäderland Alarm: In Hamburg fehlen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer. Noch gut 50 Kräfte werden dringend gesucht. Wer sich bewerben möchte, muss Fähigkeiten im Schwimmen und Tauchen unter Beweis stellen und die deutsche Sprache beherrschen. Wegen des Personalmangels kann es an manchen Bäderland-Standorten eingeschränkte Öffnungszeiten geben. Die Freibäder bleiben bei schlechtem Wetter einfach zu. | Sendedatum NDR 90,3: 28.05.2022 12:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.05.2022 | 12:00 Uhr