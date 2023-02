Stand: 16.02.2023 12:56 Uhr In Hamburg und Berlin leben anteilig die meisten Ukrainer

In Hamburg und Berlin haben gemessen an der Gesamtbevölkerung im Oktober 2022 die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer gelebt. Der Anteil lag bei je 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im vergangenen Jahr sind insgesamt rund 1,1 Millionen Frauen, Kinder und Männer aus der Ukraine nach Deutschland gekommen.

