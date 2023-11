Stand: 13.11.2023 10:44 Uhr In Hamburg müssen sich 20 E-Autos einen Ladepunkt teilen

Wer in Hamburg sein Elektro-Auto betanken will, muss sich eine öffentliche Ladesäule rein rechnerisch mit 19 anderen teilen. Laut aktuellen Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA) landet die Hansestadt damit im Bundesvergleich auf Platz 12. Spitzenreiter ist Sachsen mit knapp 14 E-Autos pro Säule. Schlusslicht ist das Saarland mit 30 Autos, die sich eine öffentliche Ladesäule teilen müssen. Nach Angaben des VDA gab es in Hamburg im Juni rund 2.400 öffentliche Ladepunkte - bei etwa 48.000 zugelassenen Elektrofahrzeugen.

