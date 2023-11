Stand: 28.11.2023 11:22 Uhr In Hamburg fehlen rund 6.400 Kita-Plätze

Hamburg hat sich zwar schon früh um den Ausbau von Krippenplätzen in der Stadt gekümmert - trotzdem reichen die Plätze laut Bertelsmann-Stiftung nicht aus. Demnach fehlen in Hamburg rund 6.400 Kita-Plätze, außerdem gibt es zu wenig Personal. Mit knapp 50 Prozent werden in Hamburg aber deutlich mehr Kinder unter drei Jahren in Kitas betreut als im Bundesdurchschnitt - da sind es nur 36 Prozent.

