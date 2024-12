In Hamburg eröffnet ein neues Frauenhaus Stand: 01.12.2024 07:11 Uhr Fast 900 von Gewalt betroffene Frauen und Kinder haben im vergangenem Jahr Schutz in einem der sechs Hamburger Frauenhäuser gesucht. Die knapp 250 Plätze sind fast immer vollständig ausgelastet.

Jetzt hat ein siebtes Frauenhaus geöffnet. Dort sollen Frauen untergebracht werden, die von Gewalt betroffen und psychisch erkrankt sind. Die ersten Frauen sind schon eingezogen, teilt der Senat auf Anfrage der CDU mit. Wie viele Plätze das 7. Frauenhaus hat, wurde noch nicht gesagt. Weitere Einzüge sollen aber sukzessive erfolgen, um das Konzept und die Zusammenarbeit mit der kooperierenden Klinik testen zu können.

Weiterhin Bedarf an Frauenhausplätzen

Gewaltbetroffene Frauen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, benötigen eine besondere Unterstützung. Eine auf diese Anforderungen ausgerichtete Unterkunft soll auch die anderen Frauenhäuser entlasten. Dennoch hat Hamburg weiterhin großen Bedarf an Frauenhausplätzen, stellt der CDU-Politiker Andreas Grutzeck fest. Laut den Kriterien des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen fehlen in der Stadt mehr als 200 Schutzplätze.

Umzug der 24/7 verschiebt sich

Auch verschiebt sich weiterhin der Umzug der 24/7, der Notaufnahme für schutzsuchende Frauen. Ursprünglich geplant war er schon für September 2021, zuletzt sollte dieser in diesem Sommer erfolgen. Die Übergabe des Gebäudes zum 1. November wurde aber kurzfristig abgesagt, weil bis dahin weder Strom noch Wasser vorhanden war, heißt es in der Senatsantwort. Ein neuer Termin wurde nicht genannt.

Zentrale Hilfsangebote für Frauen in Hamburg:

Notaufnahme 24/7 der Hamburger Frauenhäuser: 040 / 8000 4 1000

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: (0800) 0116016

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.12.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Frauenpolitik