In Haft geboren: Baby soll in Pflegefamilie

Die Verwaltung des Gefängnisses Billwerder plant, einer jungen Mutter das Baby wegzunehmen und in staatliche Obhut zu geben. Die Untersuchungsgefangene hat ihr Kind erst am vergangenen Donnerstag geboren.

Klare Stellungnahme vom Jugendamt

Das Jugendamt hatte eine klare Stellungnahme abgegeben. In dem Schreiben, das NDR 90,3 vorliegt, heißt es, dass es dem Wohle des Babys am besten entsprechen würde, wenn es bei der Mutter bleibt. Trotzdem hat die Gefängnisverwaltung entschieden, dass das Kind in Obhut genommen werden soll, sprich: in eine Pflegefamilie kommt.

Mutter-Kind-Station vorhanden

Dabei gibt es in der Frauenhaftanstalt Billwerder für solche Fälle eine Mutter-Kind-Station. Darin könnten auch Untersuchungsgefangene untergebracht werden, betont Christine Siegrot, die Anwältin der jungen Frau. Die Sprecherin der Hamburger Justizbehörde, Marayke Frantzen, hat auf Nachfrage zugesichert, dass das Neugeborene zumindest übers Wochenende noch bei seiner Mutter bleibt. Am Montag will die Behörde den Fall prüfen.

