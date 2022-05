Stand: 24.05.2022 17:26 Uhr Impfzentren bieten Corona-Impfung ab dem fünften Lebensjahr an

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt seit Dienstag offiziell allen Kindern ab fünf Jahren eine Corona-Impfung. Die Folge für Hamburg: Beide Impfzentren in der Stadt bieten die Corona-Impfung ab dem fünften Lebensjahr an. Bisher war das einzig bei Kinderärztinnen und Kinderärzten möglich. Die Impfzentren sind am Flughafen und in den Harburg Arcaden in der Lüneburger Straße. | Sendedatum NDR 90,3: 24.05.2022 17:00

