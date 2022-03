Stand: 18.03.2022 06:53 Uhr Impfpflicht: Mehr als 2.000 Beschäftigte in Hamburg gemeldet

Seit Mittwoch gilt auch in Hamburg die Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe. In den ersten beiden Tagen wurden der Sozialbehörde mehr als 2.000 Beschäftigte gemeldet, die gar nicht oder nicht komplett geimpft sind. Die Zahl dürfte noch deutlich steigen. Bis jetzt hat ein Fünftel der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Daten an die Behörde übermittelt. | Sendedatum NDR 90,3: 18.03.2022 07:00

