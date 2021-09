Impfen beim Shopping: Warteschlangen im Einkaufscenter Stand: 05.09.2021 18:14 Uhr In Hamburg hat man sich am verkaufsoffenen Sonntag in einigen Einkaufszentren gleich eine Corona-Impfung mit abholen können. Das Angebot wurde gut genutzt.

So bildete sich in der Hamburger Meile in Barmbek eine rund 200 Meter langen Warteschlange. "Wir sind echt erfreut, dass die Resonanz so groß ist", sagte Center-Manager Carsten Gogol. Auch in den Harburg-Arcaden, im Elbe-Einkaufszentrum und im Alstertal-Einkaufszentrum wurde mit Biontech und Johnson & Johnson geimpft. Die Kaufhäuser planen bereits weitere Impf-Tage, darunter mehrere Sonnabende.

Weitere Informationen Wo kann ich mich in Hamburg impfen lassen? Corona-Schutzimpfungen finden in zahlreichen Hamburger Einrichtungen statt - ohne Termin. extern

Außengastronomie sehr gut besucht

In der Innenstadt waren die Händlerinnen und Händler ganz zufrieden mit der Resonanz auf den ersten verkaufsoffenen Sonntag ohne Corona-Nachverfolgung. Am meisten freuten sich aber die Betreiberinnen und Betreiber der Außengastronomie: Die Straßencafés waren bei sommerlichen Temperaturen voll. Laut Brigitte Engler vom City Management hat das sehr gute Wetter dafür gesorgt, dass viele Menschen den Tag "lieber im Garten als in der Umkleidekabine" verbracht haben.

HVV für einen Tag kostenlos

Es hätte durchaus noch mehr Kundschaft sein können, sagte sie - zumal man ja den gesamten HVV ohne Ticket habe nutzen dürfen. Hintergrund für die kostenlose Nutzung von Bussen und Bahnen war das Versprechen des HVV, die Mehrwertsteuersenkung aus dem vergangenen Jahr vollständig an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben.

Es folgen drei weitere Termine: An den Sonnabenden 11., 18. und 25. September kann man ebenfalls kostenlos Busse und Bahnen nutzen. Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist für den 10. Oktober geplant.

AUDIO: Shoppen und Impfen am Sonntag (1 Min) Shoppen und Impfen am Sonntag (1 Min)

Weitere Informationen Impfen in Hamburg: Anlaufstellen im Überblick Hausarzt, Betriebsarzt, Krankenhaus und weitere Einrichtungen: Eine Corona-Impfung ist in Hamburg auf vielen Wegen möglich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.09.2021 | 06:00 Uhr