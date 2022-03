Immobilien in und um Hamburg: Neuer Preisschock Stand: 30.03.2022 12:56 Uhr Die Kaufpreise für Hamburger Immobilien sind 2021 so stark gestiegen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Häuser in und um Hamburg verteuerten sich um knapp 20 Prozent innerhalb eines Jahres.

Das geht aus dem neuen LBS-Immobilienmarktatlas "Hamburg und Umland 2022" hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach wurden Ein- und Zweifamilienhäuser im Vergleich zu 2020 um 18,5 Prozent teurer, Eigentumswohnungen in Hamburg legten um 11,9 Prozent zu. Im Umland verteuerten sie sich sogar um knapp 20 Prozent.

Das Ergebnis ist ein Schock für alle, die sich noch eine Immobilie kaufen wollen. "Die Preissteigerungen treffen jetzt auf anziehende Hypothekenzinsen", sagte LBS-Nord-Chef Jens Grelle. "Auch im Umland ist ein Erwerb extrem teuer."

Steiler Anstieg der Preise im "Speckgürtel" Hamburgs

Besonders im Hamburger "Speckgürtel" seien hohe Preisdynamiken feststellbar. Dort seien die Preise für gebrauchte Häuser um 21,2 Prozent und für Neubauten um 19,3 Prozent gestiegen. Bei Eigentumswohnungen lagen die Teuerungen den Angaben zufolge bei etwa 20 Prozent. Fast 5.000 Euro pro Quadratmeter kosten etwa gebrauchte Häuser in Ahrensburg, Halstenbek, Schenefeld, Reinbek und Wedel.

12.500 Euro pro Quadratmeter Hafencity

In Hamburg liegen sie in Blankenese, Othmarschen und Harvestehude bereits durchschnittlich über 10.000 Euro für einen Quadratmeter. Bei Eigentumswohnungen sind es in der Hafencity gar 12.500 Euro.

Ein Ende der Preisexplosion sei nicht in Sicht, meint Grelle. Die Verteuerung liege im laufenden Jahr wohl immer noch über 10 Prozent.

