Immobilien in Hamburg: Preise und Kaufinteresse wieder gestiegen Stand: 02.04.2025 15:26 Uhr In Hamburg ist die Talfahrt der Immobilienpreise vorbei. Bestehende Häuser erzielten den gleichen Preis wie im Vorjahr. Gebrauchte Wohnungen wurden sogar zwei Prozent teurer. Das zeigt der neue LBS-Immobilienatlas 2025.

Das Kaufinteresse steigt wieder an. Der eingefrorene Immobilienmarkt taut auf. In teuren Lagen ziehen die Preise sogar kräftig an: Häuser verteuern sich in Eimsbüttel und Rotherbaum um über 20 Prozent. Auch in Finkenwerder, Osdorf und Neuenfelde legen sie kräftig zu.

LBS Nordost: "Preise steigen tendenziell weiter"

Trotz frisch gestiegener Bauzinsen blickt Sabine König von der LBS Nordost positiv nach vorn: "Wir gehen davon aus, dass die Preise nicht mehr sinken werden und tendenziell wieder leicht steigen. Auf Basis der Beruhigung werden jetzt wahrscheinlich wieder mehr Marktteilnehmer in den Markt zurückkommen."

Steigende Preise bei Eigentumswohnungen

Auch bestehende Eigentumswohnungen wurden teurer - in Bergstedt, Barmbek-Nord und Eißendorf gar um 13 Prozent und mehr. Im Umland legten die Wohnungen besonders in Bargteheide, Norderstedt und Pinneberg zu.

Sinkende Preise bei Neubauten

Anders sieht es bei neu gebauten Häusern aus. In Hamburg sank der Preis um 7 Prozent. Das ist häufig nur ein Trick, weil sie ohne Küche und Parkett angeboten werden, die Käuferinnen und Käufer dann selbst zahlen müssen.

