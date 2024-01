Stand: 07.01.2024 12:34 Uhr Immer mehr ukrainische Lehrkräfte an Hamburgs Schulen

An den Hamburger Schulen arbeiten bereits mehr als 60 Lehrerinnen und Lehrer aus der Ukraine. Dazu kommen die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich jetzt gerade in Hamburg zu Lehrerinnen und Lehrern ausbilden lassen, so die Schulbehörde. Bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges hatte die Schulbehörde die erste ukrainische Lehrerin angestellt. In Hamburg leben tausende Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern vor dem Krieg geflüchtet sind.

