Immer mehr Senioren in Hamburg beziehen Grundsicherung

31.740 Menschen im Alter von 65 oder mehr Jahren haben in Hamburg Ende des Jahres 2022 die Grundsicherung im Alter erhalten. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr und 153 Prozent mehr als am Jahresende 2004, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Während der vergangenen 18 Jahre habe die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger der staatlichen Unterstützung kontinuierlich zugenommen.

