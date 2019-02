Stand: 19.02.2019 06:00 Uhr

Immer mehr Hunde in Hamburg

Im vergangenen Jahr haben die Hamburger rund 85.000 Hunde gehalten. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage hervor. Demnach hat sich die Zahl der Hunde seit 2012 um etwa 40 Prozent erhöht.

CDU für mehr Auslaufzonen

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Dennis Thering fordert deshalb mehr Auslaufflächen. Zurzeit gebe es 100 dieser Zonen. Zwei neue Areale wurden im vergangenen Jahr in Eimsbüttel eingerichtet. Manchmal werden diese Flächen jedoch später für andere Zwecke genutzt, zum Beispiel bebaut. Wie sie ersetzt werden sollen, dazu hat die Stadt kein generelles Konzept.

Zwei Kilometer sollen Hundehalter in Hamburg maximal bis zur nächsten Auslaufzone fahren müssen. Das gibt eine Richtlinie vor. In den Wandsbeker Stadtteilen Duvenstedt, Wohldorf-Ohlstedt und Rahlstedt müssen Hundehalter allerdings weitere Wege in Kauf nehmen.

Kritik wegen frei laufender Hunde

Inzwischen wächst die Kritik von Joggern, Radfahrern und Eltern spielender Kinder. Denn obwohl in Hamburg eine generelle Leinenpflicht gilt, lassen manche Halter ihre Hunde frei laufen. Die Tiere können dann Passanten anspringen.

Der Hundekontrolldienst, der auf die Leinenpflicht achten soll, besteht aus acht Mitarbeitern für ganz Hamburg. Eine Sprecherin des zuständigen Bezirksamtes Hamburg-Mitte sagte, die Zahl der Mitarbeiter sei in den vergangenen Jahren gleich geblieben. Der Dienst kontrolliert jedoch nur Gebiete, in denen es viele Beschwerden über frei laufende Hunde gibt. Die meisten registrierten Fälle von gebissenen Passanten gab es im Bezirk Wandsbek: 35 Menschen wurden Opfer einer Hundeattacke.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.02.2019 | 06:00 Uhr