Immer mehr Gastronomiebetriebe beantragen Hamburger Hygienesiegel Stand: 14.11.2022 17:36 Uhr Wer schon mal in New York essen war oder in anderen großen Städten, der kennt die Aushänge an der Eingangstür: Sie sagen aus, wie sauber das Lokal ist. Ein ähnliches Prüfsiegel gibt es auch in Hamburg - und es setzt sich immer mehr durch.

Seit 2018 gibt es das Hamburger Hygienesiegel. Restaurants, Gaststätten, Kantinen und Imbisse können es beantragen, um Gästen schon an der Eingangstür zu zeigen: Bei uns sind Obst und Gemüse frisch, die Kühlschränke wirklich kalt und der Laden wird abends gründlich geputzt.

Anträge von 300 Betrieben in diesem Jahr

Oft sieht man dieses Hygienesiegel in Hamburg noch nicht. Aber das Interesse der Gastronomiebetriebe steigt stetig an. Das zeigt die Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU. Weit mehr als 300 Betriebe haben es in diesem Jahr schon beantragt.

Bezirken fehlt Personal für Kontrollen

Bis sie es aber bekommen, kann es dauern: Denn für das Hygienesiegel gibt es keine Extra-Kontrollen - es wird nach einer bestandenen Routine-Kontrolle verliehen. Doch dafür fehlen in den Bezirken oft die Leute - in Hamburg-Mitte sind nur acht der elf Stellen für Hygiene-Kontrollen zurzeit besetzt.

