Stand: 01.09.2022 15:35 Uhr Immer mehr Blaualgen in Hamburger Gewässern

Das Hamburger Institut für Hygiene und Umwelt hat sowohl in der Binnen- und Außenalster als auch an anderen Gewässern der Hansestadt ein verstärktes Blaualgenwachstum verzeichnet. Besonders Kinder, empfindliche Personen und Haustiere sollten bei starker grünlicher Trübung oder Algenschlieren auf der Wasseroberfläche den Hautkontakt und das Verschlucken des Wassers vermeiden, teilte das Institut am Donnerstag mit. Bei anhaltend sonnigem und niederschlagsarmem Wetter sei damit zu rechnen, dass die Blaualgen-Konzentration weiter ansteige. Blaualgen können die Haut reizen und Entzündungen hervorrufen. | Sendedatum NDR 90,3: 01.09.2022 15:00