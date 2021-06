Stand: 23.06.2021 16:01 Uhr Immer informiert mit der NDR Hamburg App

Die Corona-Krise hat vieles durcheinandergebracht. Geschäfte sind geschlossen, es gibt Kontaktbeschränkungen und Bußgelder, die bei Nichteinhalten von der Polizei verhängt werden. Darüber hinaus stellen sich viele gesundheitliche Fragen: Wie kann man sich vor dem Virus schützen? Wo kann mann sich testen lassen und was bringen Antikörpertests? All diese Fragen beantworten derzeit Expertinnen und Experten sowie Politikerinnen und Politiker regelmäßig bei NDR 90,3, im Hamburg Journal sowie Online.

Alle Infos mobil auf der NDR Hamburg App

NDR 90,3 und das Hamburg Journal informieren Sie auch mobil: mit der NDR Hamburg App. Hier bekommen Sie alle Informationen schnell, verlässlich und verständlich. Eilmeldungen oder Video-Livestreams aus unserer Stadt erhalten Sie als Push-Benachrichtigungen schnell auf Ihr Smartphone - egal, wo Sie gerade sind. In unserem FAQ beantworten wir Fragen rund um die Corona-Pandemie in Hamburg. Zudem finden Sie auch in der NDR Hamburg App alle Hintergründe zum Thema.

App herunterladen

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Sie funktioniert auf allen Android-Smartphones mit Android 4.4 und höher sowie auf iPhone mit iOS 8 oder neuer. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit.

Schreiben Sie uns!

Mit der neuen App können Sie das Programm aber nicht nur hören oder sehen, sondern Sie haben auch den direkten Draht zu uns. Mit der Messenger-Funktion ist es möglich, mit uns zu chatten, einen Stau oder einen Unfall zu melden. Darüber hinaus bietet die NDR Hamburg App Wetter- und Verkehrsinformationen.

Rufen Sie uns an!

Haben Sie Fragen zur App oder brauchen Sie technische Unterstützung? Dann rufen Sie uns unter über die kostenlose Hotline 08000 903 903 an.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns über unser Formular oder über den Messenger der NDR Hamburg App.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.04.2020 | 15:00 Uhr