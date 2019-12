Stand: 27.12.2019 13:42 Uhr - NDR 90,3

Illegales Feuerwerk in Hamburg sichergestellt

Beschäftigte des Hauptzollamtes Hamburg haben mehr als 140 Kilogramm illegales Feuerwerk sichergestellt. Die etwa 3.800 in Deutschland nicht zugelassenen Feuerwerkskörper seien in Postsendungen aus dem Ausland gefunden worden, sagte Hauptzollamtssprecher Oliver Bachmann. Bei solchen Einfuhren von illegalen Feuerwerkskörpern wird den Angaben zufolge stets ein Strafverfahren eingeleitet. "Neben den zu erwartenden strafrechtlichen Konsequenzen könnte beim Abbrennen des Feuerwerks auch Gefahr für Leib und Leben bestehen", so Bachmann. Die Behörde werde den Fall nun weiterverfolgen.

Videos 00:37 NDR 90,3 Feuerwehr warnt vor Carportbränden NDR 90,3 Die Hamburger Feuerwehr hat vor den Gefahren durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern gewarnt. Vor allem Carports oder Hauseingänge könnten schnell in Brand geraten. Karsten Sekund berichtet. Video (00:37 min)

Feuerwehr gibt Tipps zum Umgang mit Feuerwerk

Vor den Gefahren durch leichtfertiges Abbrennen von Silvesterfeuerwerk hat am Freitag auch die Hamburger Feuerwehr gewarnt. Auf einem Übungsgelände der Feuerwehrakademie wurden Tipps zum sicheren und sachgemäßen Umgang mit Feuerwerksartikeln gegeben. Die Zahl der Einsätze sei zum Jahreswechsel beständig hoch. Zugenommen hätten vor allem Brände in Hauseingängen. "Es kann rasend schnell gehen", sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger. "Wir hatten letztes Jahr an Silvester einige Carportbrände, wo dann auch die Fahrzeuge gebrannt haben."

Wichtig: Erste Brandbekämpfung selbst einleiten

Da diese Gebäude häufig sehr dicht an Einfamilienhäusern oder Doppelhaushälften stehen würden, habe man ein riesengroßes Problem, wenn sie in Brand gerieten. Im Ernstfall rät die Hamburger Feuerwehr dazu, die erste Brandbekämpfung selbst einzuleiten, am Besten mit einem Feuerlöscher. In den vergangenen Jahren mussten die Einsatzkräfte rund um Silvester innerhalb von 12 Stunden bis zu 1.200 Mal ausrücken. Das ist in etwa so viel wie sonst innerhalb von 24 Stunden.

