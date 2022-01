Der Polizeireporter-Podcast: Illegaler Welpenhandel Stand: 11.01.2022 00:01 Uhr Mit welchen Tricks arbeitet die Welpenmafia und wie kann man prüfen, ob ein Hund aus einer qualvollen Aufzucht stammt? Darum geht es in der neuen Folge des Podcasts "Die Polizeireporter". Zu Gast ist Tierschützerin Sina Hanke.

Der Handel mit illegalen Welpen boomt - und das, obwohl Experten schon lange davor warnen, Hunde aus osteuropäischen Zuchtfabriken zu kaufen. Denn die Hunde werden unter tierquälenden Umständen "produziert", werden viel zu früh von der Mutter getrennt und sind häufig sehr krank. Die europäische Kommission spricht von 50.000 Hundewelpen, die jeden Monat in den europäischen Ländern gehandelt werden. Die Welpenmafia ist auch in Hamburg aktiv. Über die miesen Machenschaften der skrupellosen Händler sprechen die Polizeireporter mit Tierschützerin und Hunde-Expertin Sina Hanke. Sie geht zum Schein auf Internet-Angebote dubioser Hundehändler ein, um ihnen das Handwerk zu legen.

Die Polizeireporter: Zeugen beim Verkauf

Auf eine dieser Scheinverabredungen hat Sina Hanke die NDR Polizeireporter mitgenommen. Sie konnten vor Ort miterleben, wie so ein Hunde-Deal auf der Straße abläuft. In dieser Folge des Podcasts geht es aber auch darum, welche Dimensionen der illegale Welpenhandel angenommen hat und warum die Händler häufig kaum etwas zu befürchten haben, wenn sie doch mal erwischt werden.

Wie erkenne ich einen illegalen Welpen-Händler?

"Vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt es sind die Billigwelpen, es sind die Wühltischwelpen und daran erkennt man vermeintlich illegale Welpenhändler", erklärt Sina Hanke. Aber die haben sich längst angepasst. Bis zu 3.000 Euro kostet ein Welpe inzwischen auch bei den skrupellosen Händlern. Man sollte nie Welpen kaufen, ohne das Muttertier vorher persönlich gesehen zu haben. Sich auf keine Straßenverkäufe unter faulen Ausreden einlasen - etwa der Handwerker sei gerade da - und sich die Tiere genau ansehen: Sind die Augen klar und offen, wirkt das Tier entspannt und gesund? Ein seriöser Züchter lädt die zukünftigen Welpenbesitzer immer zu sich nach Hause ein und lässt die neuen Hundeeltern an der Entwicklung der Kleinen teilhaben - und ist auch darüber hinaus zuverlässiger Ansprechpartner.

Es kommen auch Hundebesitzer zu Wort, die berichten, wie sie zu ihrem Tier gekommen sind. Und Sina Hanke gibt in der Podcast-Folge wichtige Tipps, worauf es beim Welpenkauf ankommt. Und was man überlegt sollte, bevor man sich einen Hund zulegt. Denn gerade in Corona-Zeiten haben es sich viele Menschen zuhause mit einem neuen Mitbewohner gemütlich gemacht, ohne vorher zu überlegen, welche Verantwortung man mit der Übernahme eines Vierbeiners eingeht.

