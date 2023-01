Stand: 21.01.2023 18:30 Uhr Illegale Glücksspielautomaten in Harburger Sportsbar gefunden

Bei der Kontrolle einer Sportsbar in Harburg haben Polizeibeamte und -beamtinnen in der Nacht zu Sonnabend illegale Glücksspielautomaten gefunden. Im Keller entdeckten sie außerdem einen Raum, der durch Leichtbauwände abgetrennt worden war und in dem weitere illegale Automaten lagerten. Da durch die illegalen Baumaßnahmen der Brandschutz nicht eingehalten worden waren, schloss die Behörde die Gaststätte. Die Einsatzkräfte fanden zudem rund 11.000 Euro, das Geld wurde sichergestellt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 21.01.2023 | 19:30 Uhr