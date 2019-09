Stand: 06.09.2019 19:58 Uhr

IT-Störung legt Hamburger Behörden-Mails lahm

Eine technische Störung hat massive Problemen im E-Mail-System der Hamburger Verwaltung verurusacht. Senatssprecher Marcel Schweitzer bestätigte auf Anfrage von NDR 90,3 einen entsprechenden Medienbericht. Ursache war demnach eine Panne beim IT-Dienstleister Dataport.

Panne bei Dataport führt zu E-Mail-Störung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.09.2019 21:00 Uhr Autor/in: Speck, Bianca In der Hamburger Verwaltung hat die Panne eines IT-Dienstleisters eine massive Störung im E-Mail-Verkehr verursacht. Zahlreiche Behörden konnten Nachrichten weder senden noch empfangen.







E-Mail-Verkehr in Behörden betroffen

Den Angaben zufolge lag etwa in Bezirksämtern, Landesbetrieben und dem Hamburger Senat am Freitagnachmittag der E-Mail-Verkehr brach. Selbst Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) war am Abend noch betroffen: Als er unterwegs war zu einem Termin, konnte er laut dem Sprecher weder E-Mails senden noch empfangen.

Auch in anderen Bundesländern soll es zu Problemen gekommen sein. Dataport arbeite noch an einer Lösung, hieß es. Das Unternehmen selbst war am Abend nicht erreichbar. Wie lange die Störung dauert, ist offen. Unklar ist auch, ob davon die erste geplante Öffnung des Kundencenters im Bezirksamt Mitte an einem Sonnabend betroffen sein könnte.

