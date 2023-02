IT-Probleme bei Lufthansa: Keine Flüge von Hamburg nach Frankfurt Stand: 15.02.2023 12:12 Uhr Die IT-Probleme bei der Lufthansa haben auch Auswirkungen auf Passagierinnen und Passagiere, die am Mittwoch mit der Airline von Hamburg aus nach Frankfurt und München oder in die Gegenrichtung fliegen wollten.

Insgesamt seien am Mittwoch 23 Lufthansa-Flüge von und nach München sowie Frankfurt geplant gewesen, sagte eine Airport-Sprecherin. Die Abflüge nach und Ankünfte aus Frankfurt fielen alle aus. Flüge von und nach München waren zunächst noch nicht gestrichen worden, kamen am Vormittag aber zum Teil mit Verspätung in Hamburg an oder flogen verspätet ab.

Verspätungen und Flugausfälle

Tausende Passagierinnen und Passagiere mussten am Mittwoch wegen einer IT-Panne bei der Lufthansa Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit dem Morgen waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. In der Folge fiel eine noch unbekannte Zahl von Flügen aus.

Bei Bauarbeiten durchtrennte Kabel die Ursache?

In der Lufthansa-Zentrale am Frankfurter Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Nach Einschätzung des Unternehmens haben Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt die Probleme ausgelöst. Dabei sollen mehrere Glasfaserkabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.02.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr