Stand: 12.04.2022 20:40 Uhr IS-Rückkehrerin vermutlich bald in Hamburg vor Gericht

Eine IS-Rückkehrerin muss sich aller Voraussicht nach bald in Hamburg vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat am Oberlandesgericht Anklage gegen die Frau erhoben. Ihr werden unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die Frau soll sich 2014 der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen und nacheinander drei IS-Kämpfer geheiratet haben. Einer der Männer soll eine Jesidin als Sklavin gehalten haben. Die Angeklagte soll die Frau ebenfalls misshandelt haben. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 12.04.2022 19:30

