IS-Prozess: Cuspert-Witwe erneut in Hamburg vor Gericht Stand: 17.06.2021 07:47 Uhr Gegen die bereits verurteilte Witwe des früheren IS-Kämpfers Denis Cuspert beginnt heute ein neuer Prozess vor dem Oberlandesgericht in Hamburg.

Der 36-jährigen Omaima A. wird vorgeworfen, als Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) Beihilfe zur Versklavung zweier Jesidinnen geleistet zu haben. Anfang 2016 soll die Deutsch-Tunesierin in ihrer Wohnung in der syrischen Stadt Rakka zweimal eine andere IS-Anhängerin empfangen haben, die die beiden Jesidinnen mitbrachte. Während der Besuche hätten die versklavten Frauen die Wohnung geputzt. Nach Ansicht der Hamburger Generalstaatsanwaltschaft hat sich die heute 36-Jährige damit der Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Tateinheit mit Freiheitsberaubung schuldig gemacht.

Angeklagte bereits 2020 verurteilt

Omaima A. war bereits am 2. Oktober 2020 wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Ausland zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts ist seit März rechtskräftig.

Mit Kindern nach Syrien

Die gebürtige Hamburgerin Omaima A. war Anfang 2015 ihrem damaligen Mann ins Gebiet des IS nach Syrien gefolgt. Mit ihren drei Kindern lebte sie in der Hochburg der Terrororganisation in Rakka. Nach dem Tod ihres Mannes im Frühjahr 2015 heiratete sie dessen Freund Cuspert. Der Berliner Rapper, der unter dem Namen "Deso Dogg" bekannt wurde, hatte sich 2014 dem IS angeschlossen und stand in den USA auf der Terrorliste. Medienberichten zufolge wurde er 2018 in Syrien bei einem Luftangriff getötet. Kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes flog Omaima A. über die Türkei zurück nach Deutschland. 2019 wurde sie in Hamburg festgenommen.

