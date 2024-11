Stand: 06.11.2024 20:45 Uhr IG Metall kündigt Warnstreiks auch in Hamburg an

Im laufenden Tarifkonflikt hat die IG Metall für Donnerstag erneute Warnstreiks angekündigt, für die Beschäftigen in der Metall- und Elektroindustrie. Geplant sind Demonstrationen und Kundgebungen in 21 norddeutschen Städten, darunter Hamburg. Am Montag stehen die nächsten Verhandlungen an.

