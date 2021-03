IG Metall: Protest per Autokorso in Hamburg Stand: 16.03.2021 06:55 Uhr Mit einem Autokorso im Osten Hamburgs macht die Gewerkschaft IG Metall heute Vormittag noch einmal Druck in den laufenden Tarifverhandlungen.

Auf dem Ring 2, der Andreas-Meyer-Straße, dürfte es deshalb Behinderungen geben. Mitarbeitende von Airbus, Still, Hauni, Jungheinrich und von Dutzenden anderer Betriebe beteiligen sich an der ungewöhnlichen Protestaktion. Weil eine normale Kundgebung nicht möglich ist, findet alles im Auto statt. Mehr als 250 Wagen sollen sich am Vormittag stadteinwärts in Bewegung setzen.

Kundgebung an der Horner Rennbahn

Ziel des Autokorsos ist das Gelände der Horner Rennbahn. Dort sollen auf einer großen Leinwand Reden und Musik per UKW ins Autoradio übertragen werden. Die IG Metall zeigt die Kundgebung auch im Internet.

Die Gewerkschaft fordert ein Plus von vier Prozent. Das Geld kann aber auch dazu eingesetzt werden, um Beschäftigung zu sichern. Die Arbeitgebenden halten diese Forderung für überzogen. Die nächste Verhandlungsrunde für die rund 140.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie startet am Donnerstag in Hamburg.

