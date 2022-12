ICE kollidiert am Bahnübergang mit Baustellenfahrzeug Stand: 13.12.2022 10:38 Uhr In Hamburg ist am frühen Morgen ein ICE auf dem Weg nach München an einem Bahnübergang mit einem Baustellenfahrzeug zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Fahrgäste mussten den Zug aber auf freier Strecke verlassen.

Rund 150 Fahrgäste befanden sich in dem ICE, als es um kurz nach sechs Uhr plötzlich krachte. Auf einem Bahnübergang in Rönneburg, an der Landesgrenze zu Niedersachsen, stand ein Baufahrzeug. Der Zug kollidierte damit und entgleiste zum Teil. Laut Einsatzleiter der Polizei hatte sich das Fahrzeug an dem Bahnübergang festgefahren, es wurde durch den Zusammenstoß vollkommen zerstört. Der Fahrer konnte sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, lediglich zur Vorsorge kam er in ein Krankenhaus.

Keine Verletzten

Die Fahrgäste in dem Zug kamen mit dem Schrecken davon. Laut Bundespolizei wurde niemand von ihnen verletzt. Nach der Kollision wurden die Reisenden zunächst von der Feuerwehr betreut und wurden dann mit Bussen das HVV zum Bahnhof Harburg gefahren.

Züge müssen umgeleitet werden

Seit etwa sechs Uhr ist die Strecke zwischen Hamburg und Bremen gesperrt. Die Züge werden umgeleitet, laut der Deutschen Bahn kommt es dadurch zu Verspätungen von 15 bis 30 Minuten.

Es werden nun Hilfszüge an die Unfallstelle gebracht, die den verunfallten ICE von der Strecke heben sollen. Das wird voraussichtlich noch bis zum Nachmittag dauern. Offenbar wurde aber auch das Gleisbett schwer beschädigt. Diese Schäden zu beheben wird wohl noch Tage dauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.12.2022 | 10:00 Uhr