ICE bleibt in Rothenburgsort liegen: Fahrgäste müssen in anderen Zug

In Rothenburgsort ist am Montagabend ein ICE der Bahn liegengeblieben. Der Zug war auf dem Weg von Rostock nach Würzburg, als er wegen eines technischen Defekts auf freier Strecke stoppen musste. Die rund 200 Fahrgäste mussten in einen anderen Zug umsteigen. Dieser brachte sie zum Hamburger Hauptbahnhof. Nach Angaben der Bundespolizei konnte der Zugverkehr über die Nebengleise weiterlaufen.

