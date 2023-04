Hunderttausende beim verkaufsoffenen Sonntag in Hamburg Stand: 02.04.2023 17:44 Uhr In Hamburg hat der erste verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres viele Menschen in die Geschäfte und Einkaufszentren gelockt.

Allein in die Innenstadt und in die Hafencity kamen bei sonnigem Frühlingswetter rund 400.000 Menschen, schätzt das City-Management. Auch in vielen anderen Stadtteilen waren Läden und Einkaufszentren geöffnet. Das Motto diesmal hieß "Active City" - es gab deshalb nicht nur Shopping, sondern auch Sport-Angebote zum Mitmachen.

Laufen, Radfahren und erste Ostermärkte

Für Sportbegeisterte wurden eine 50 Kilometer lange Radtour und eine gemeinsame Laufrunde um die Alster angeboten. Auf dem Gänsemarkt gab es einen Cross-Parcours und Technik-Übungen auf dem Rad für Kinder und Jugendliche. Zudem wurden erste Ostermärkte veranstaltet.

"Dank all dieser Aktionen rund um Sport und Ernährung bekommen die Besucherinnen und Besucher einen Anstoß, selbst aktiv zu werden und etwas für ihre Gesundheit zu tun", sagte City-Managerin Brigitte Engler. "Wir freuen uns über dieses attraktive Programm am verkaufsoffenen Sonntag, das zusammen mit dem Einkaufsbummel einen abwechslungsreichen Tag voller Erlebnisse bietet."

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr in Hamburg

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen - der 2. April war der erste Termin 2023. Am 2. Juli gibt es den nächsten verkaufsoffenen Sonntag, dann lautet das Motto "Inklusion und Integration".

