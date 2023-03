Hundertjährige offenbar von eigenem Enkel getötet Stand: 06.03.2023 12:01 Uhr Ein Mann soll am frühen Morgen seine Großmutter im Hamburger Stadtteil Stellingen getötet haben. Jetzt laufen die Ermittlungen bei der Hamburger Mordkommission und Staatsanwaltschaft.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 37-jährige Enkel auf den Kopf und Nacken seiner Großmutter eingeschlagen haben. Die 100-Jährige kam bei der Attacke ums Leben. Gegen vier Uhr morgens wählte der Mann den Notruf und gestand der Polizei den tödlichen Angriff.

Enkel ließ sich ohne Widerstand festnehmen

Die Beamtinnen und Beamten fuhren zur Wohnung an der Ernst-Horn Straße und trafen dort auf den Enkel. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen. In der Wohnung entdeckten die Beamten auch den leblosen Körper der Seniorin. Die Leiche soll nun im Institut für Rechtsmedizin obduziert werden. Der 37-jährige Beschuldigte soll noch am Montag vor den Haftrichter kommen.

