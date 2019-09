Stand: 29.09.2019 12:26 Uhr

Hunderte demonstrieren gegen rechtes Bündnis

Knapp 800 Menschen sind am Sonntagmittag einem Protestaufruf des Hamburger Bündnisses gegen Rechts gefolgt. Nach Angaben der Polizei setzte sich die Demonstration gegen 12 Uhr an der Stadthausbrücke in Bewegung. Anlass für die Demonstration ist eine Kundgebung des rechten Bündnisses "Deutscher Michel, wach endlich auf". Die Anhänger der rechten Gruppierung wollten ab 13 Uhr am Rödingsmarkt demonstrieren. Die Polizei erwartete etwa 200 bis 300 Teilnehmer.

Rechte wollen am Rödingsmarkt demonstrieren NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.09.2019 08:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig Das rechte Bündnis „Michel, wach endlich auf“ will am Sonntag ab 13 Uhr am Rödingsmarkt demonstrieren. Das Hamburger Bündnis gegen rechts hat eine Gegenveranstaltung angemeldet, wie Frauke Reinig berichtet.







Für den Hamburger Verfassungsschutz ist das neue rechte Bündnis "alter Wein in neuen Schläuchen". Dahinter stehen demnach die Veranstalter, die im vergangenen Jahr zu den so genannten "Merkel-muss-Weg"-Demonstrationen aufgerufen hatten. "Wer dort mitmarschiert, macht mit Rechtsextremisten gemeinsame Sache", so Marco Haase vom Verfassungsschutz.

Kirchen kritisieren Demo-Aufruf scharf

Der Protest der Rechten richtet sich nach Angaben der Veranstalter gegen "Klimaabzocke" und "Flüchtlingswahn". Ein entsprechender Aufruf im Internet zeigt den Hamburger Michel. Dass die rechte Gruppe dieses Symbol der Stadt für ihre Zwecke vereinnahmt, kritisiert der Kirchenkreis Hamburg-Ost scharf. Die Pröpstinnen und Pröpste haben sich daher dem Aufruf zur Gegendemonstration angeschlossen.

Gegendemo für solidarische Gesellschaft

Die Gegendemonstration steht unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechte Hetze - für eine solidarische Gesellschaft". Die Route führt über Düsternstraße, Michelstraße und den Großneumarkt bis zur Neanderstraße/Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße, wo am Nachmittag die Abschlusskundgebung stattfinden sollte.

Rechte Demonstrationen zuletzt mit wenig Zulauf

Die rechten Vorgänger-Demonstrationen unter dem Motto "Merkel muss weg" waren zwischen Februar und September vergangenen Jahres mehrfach veranstaltet worden - mit konsequent sinkenden Teilnehmerzahlen und wachsender Gegenwehr. Bei der letzten Veranstaltung sahen sich am Gänsemarkt knapp 170 "Merkel-muss-weg"-Anhänger rund 10.000 Gegendemonstranten gegenüber.

