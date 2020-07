Stand: 10.07.2020 18:50 Uhr - NDR 90,3

Hunderte demonstrieren gegen Elbchaussee-Urteil

Mehrere Hundert Menschen aus der linken Szene haben am Freitag in Hamburg gegen die ersten Urteile im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Aufmarsch auf der Elbchaussee beim G20-Gipfel vor drei Jahren demonstriert. Die meist schwarz gekleideten Demonstranten begannen ihren Protest am Donners Park, der am 7. Juli 2017 auch Ausgangspunkt der Randale gewesen war. Begleitet von einem starken Polizeiaufgebot folgten sie der damaligen Strecke durch Altona, über die Klopstockstraße und Max-Brauer-Allee zur Großen Bergstraße und zum Möbelhaus Ikea. Es seien mehr als 300 Teilnehmer gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Demonstration blieb nach ersten Meldungen friedlich.

Urteil wegen Landfriedensbruchs und Beihilfe zu Brandstiftung

Das Landgericht Hamburg hatte am Freitag fünf Angeklagte wegen Landfriedensbruchs und Beihilfe zu Brandstiftung verurteilt - zu Haft- und Bewährungsstrafen sowie zu Arbeitseinsätzen.

Auf einem Transparent stand am Freitag dieselbe Parole, die die Teilnehmer des gewaltsamen Aufmarsches vor drei Jahren gezeigt hatten: "Whoever they meet - freedom is ungovernable" (Wen immer sie treffen - Freiheit ist unregierbar). Auf einem anderen Transparent forderten sie die Auflösung der Polizei Hamburg.

Die Veranstaltung lief unter dem Motto "Solidarität mit den Angeklagten im Elbchaussee-Prozess - es muss ein Zeichen gesetzt werden". Die Polizei rechnet viele der Teilnehmer und Teilnehmerinnen dem linksextremistischen Spektrum zu. Mit dabei war nach Polizeiinformationen auch Menschen aus dem Ausland. Im Vorfeld überprüft wurden bereits angereiste Autonome aus England und den Niederlanden. Bei ihnen wurden Feuerwerkskörper gefunden.

Demonstranten wollen "Zeichen setzen" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 10.07.2020 19:00 Uhr Autor/in: Pfeifer, Werner Unter dem Motto "Solidarität mit den Angeklagten im Elbchaussee-Prozess - es muss ein Zeichen gesetzt werden" sind am Freitag Hunderte in Altona auf die Straße gegangen. Werner Pfeifer berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Elbchaussee-Ausschreitungen: Fünf junge Männer verurteilt Im Zusammenhang mit den Elbchaussee-Ausschreitungen beim G20-Gipfel hat es ein erstes Urteil gegeben: Das Landgericht verurteilte die fünf Angeklagten unter anderem wegen Landfriedensbruchs. (10.07.2020) mehr G20: Freispruch im Bierdosen-Prozess Vor dem Amtsgericht Altona ist ein früherer Polizist freigesprochen worden. Der 38-Jährige hatte während des G20-Gipfels in Hamburg eine Bierdose auf seine Kollegen geworfen. (06.07.2020) mehr G20-Gipfel in Hamburg Der G20-Gipfel 2017 fand am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg statt. Im Dossier finden Sie News, Videos, Bilderstrecken und Reaktionen auf das Gipfeltreffen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.07.2020 | 17:30 Uhr