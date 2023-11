Stand: 18.11.2023 16:11 Uhr Hunderte demonstrieren für Waffenstillstand im Nahen Osten

Rund 1.500 Menschen, vorwiegend Muslime, haben am Sonnabend in der Hamburger Innenstadt demonstriert. Angemeldet wurde die Demonstration vom Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung. "Wir demonstrieren für sofortigen Waffenstillstand in Israel/Palästina und in der Ukraine", hatten die Veranstalter mitgeteilt. Es wurden dabei viele Palästina-Flaggen geschwenkt. Laut Polizei blieb die Kundgebung friedlich. Die Demonstration war unter strikten Auflagen genehmigt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.11.2023 | 16:00 Uhr