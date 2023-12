Stand: 16.12.2023 19:38 Uhr Hunderte bei Pro-Palästina-Demos in der Innenstadt

Gleich mehrere Pro-Palästina-Demonstrationen haben am Sonnabend in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen geführt. Die Proteste verliefen friedlich. Zunächst hatten sich mehrere Hundert Menschen auf dem Heidi-Kabel-Platz am Hauptbahnhof versammelt, später demonstierte die Schura in der Innenstadt.

