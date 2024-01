Hunderte Bauern protestieren lautstark im Hamburger Hafen Stand: 11.01.2024 13:23 Uhr Hunderte Landwirtinnen und Landwirte aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind mit ihren Traktoren im Hamburger Hafen. Der Verein "Land schafft Verbindung" hat die Demo angemeldet.

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Drei Trecker-Korsos waren in Ahrensburg, Wedel und Stade gestartet mit dem Zielort Hamburger Hafen. Auf dem Worthdamm findet heute Mittag eine Kundgebung statt. Aus Ahrensburg kommend rollten die Traktoren durch Wandsbek und St. Georg. Die Trecker-Kolonne aus Wedel fuhr über Sülldorf, Groß Flottbek, Bahrenfeld und St. Pauli.

Bäuerinnen und Bauern aus Hamburg sind am Donnerstag wohl nicht dabei. Sie waren bereits am Mittwochmorgen in einem Trecker-Korso durch Bergedorf gefahren.

Polizei rechnet mit "erheblichen Verkehrsbehinderungen"

Die Landwirte kritisieren die Sparpläne der Bundesregierung. Die Ampelkoalition will die Subvention für den Agrardiesel schrittweise kürzen. Mit Blick auf den Protest warnt die Polizei "vor erheblichen Verkehrsbehinderungen" im gesamten Stadtgebiet sowie insbesondere im Hamburger Hafen.

Große Bauern-Demo bereits am Montag

Am Montag hatten Landwirtinnen und Landwirte bereits mit Tausenden Treckern und anderen Fahrzeugen in Hamburg demonstriert. Nach Veranstalterangaben fuhren mehr als 4.000 Fahrzeuge aus dem Umland in verschiedenen Kolonnen in die Innenstadt, die Polizei sprach von rund 2.000 Fahrzeugen. Der Bauernverband hatte zu einer Aktionswoche aufgerufen, um gegen die Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren.

