Stand: 30.05.2019 06:13 Uhr

Hunde töten Reh - Besitzerin muss Strafe zahlen

Das Amtsgericht Bergedorf hat eine 50-jährige Frau aus Altengamme am Mittwoch zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, deren Hunde im April 2018 am Deich ein Reh getötet hatten. Die Angeklagte verhielt sich nicht nur vor Gericht uneinsichtig: "Meine Hunde wildern nicht," behauptete sie trotzig, als sie damals mit einem Polizisten vor dem zerfleischten Rehkadaver stand - ihre beiden Hunde neben ihr noch ganz aufgepeitscht von der aufregenden Jagd. Das Reh müsse also schon tot gewesen sein, ehe ihre Hunde sich darin verbissen, behauptete die 50-Jährige.

Spaziergänger beobachtete die Hunde

Ein anderer Spaziergänger hatte allerdings beobachtet, wie ihre Hunde das Reh über das Deichvorland gehetzt hatten - im Naturschutzgebiet, in dem Hunde an der Leine zu führen sind. Das blieb dann auch das einzige, was die Angeklagte im Prozess vor dem Amtsgericht Bergedorf einräumte: Ja, sie habe ihre Hunde ohne Leine laufen lassen, gestand sie. Aber das würden doch auch andere Hundebesitzer tun.

Nun wird es teuer für die 50-Jährige: Wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung muss sie 2.000 Euro Strafe zahlen.

Prozess um zerfleischtes Reh NDR 90,3 - 30.05.2019 07:00 Uhr Das Amtsgericht Bergedorf hat eine 50-jährige Hundehalterin zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Ihre Tiere hatten ein Reh getötet. Elke Spanner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.05.2019 | 06:00 Uhr