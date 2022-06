Hund verletzt Frau und Kind in Rahlstedter Wohnung Stand: 06.06.2022 19:25 Uhr Eine Frau und ein dreijähriges Kind sind am Montag in Rahlstedt von einem Hund attackiert und gebissen worden.

Bei der Polizei ging am Montagnachmittag ein Notruf ein: Offenbar ein Nachbar hatte Schreie aus einer Wohnung in der Straße Am Knill gehört. Als die Polizisten und Polizistinnen eintrafen, fanden sie ein dreijähriges Mädchen mit schweren Bissverletzungen vor. Auch die Oma des Kindes wurde von dem Hund gebissen.

Mädchen lebensgefährlich verletzt

Rettungskräfte brachten das Mädchen ins Krankenhaus. Nach ersten Angaben hat es so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass es noch immer in Lebensgefahr schwebt - darunter Gesichtsverletzungen und ein offenes Schädel-Hirntrauma. Nach Angaben der Polizei sind die Verletzungen so stark, dass Gehirnschäden nicht ausgeschlossen werden können.

Pitbull kommt ins Tierheim

Die Beamten und Beamtinnen stellten den Hund, einen Pitbull, sicher. Pitbull-Terrier gelten in Hamburg immer als gefährliche Hunde. Die Haltung ist in jedem Fall erlaubnispflichtig. Nach Polizeiangaben lebte das Tier in Rahlstedt legal zusammen mit der Familie in der Wohnung. Der Hund kam in ein Tierheim.

