Stand: 05.06.2023 16:00 Uhr Hund beißt Hamburger Alsterschwan tot

In Groß Borstel hat ein Hund einen Alsterschwan totgebissen. Der Husky hatte das Tier an der Tarpenbek angegriffen. Hamburgs Schwanenbestand ist wegen der Vogelgrippe im Winter stark zurückgegangen. Deshalb sollen Hundehalter ihre Tiere an der Leine führen.

