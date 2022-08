Stand: 16.08.2022 18:56 Uhr Hündin führt Polizei zu flüchtendem Verkehrssünder

Im Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle hat Polizeihündin "Mia" in der Nacht zu Dienstag einen geflüchteten Autofahrer gestellt. Polizeibeamte hatten auf der Stresemannstraße Höhe Neuer Pferdemarkt auf St. Pauli einen Wagen ohne Abblendlicht bemerkt. Der 19-jährige Fahrer gab Gas, überfuhr mehrere Kreuzungen bei Rot und kollidierte schließlich auf dem Gehweg mit einem anderen Auto. Dann flüchtete er zu Fuß weiter, bis ihn die Hündin in der Oberstraße in Harvestehude auf einem Baum in einem Hinterhof erschnüffelte. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 16.08.2022 19:30

