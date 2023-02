"Housing First" für Wohnungslose: Vermieter in Hamburg gesucht Stand: 28.02.2023 11:56 Uhr Zuerst die Wohnung – anschließend werden alle weiteren Probleme angegangen: Das ist das Konzept von "Housing First", das obdachlosen Menschen Wohnungen vermittelt. In Hamburg gibt es dazu ein Modellprojekt der Sozialbehörde, das nun den ersten Menschen ermöglicht hat, in eine eigene Wohnung einzuziehen.

Der erste Einzug war im Dezember. Fünf ehemals Obdachlose haben nun ein eigenes Dach über dem Kopf. "Ein Erfolg", sagt Nina Behlau, Projektleiterin von "Housing First". Ziel ist es, 30 Menschen von der Straße zu holen. Dafür werden weitere Wohnungen gesucht.

Obdachlose eher "besonders ruhig"

Viele Vermieterinnen und Vermieter scheuen allerdings davor zurück, an Obdachlose zu vermieten. Dazu bestehe kein Grund, sagt Reiner Schäfer von der Behrens-Stiftung: "Es läuft bei den obdachlosen Menschen nicht besser, aber auch nicht schlechter als im Schnitt. Sie wollen ankommen, sie wollen gerade das, was sie bisher erlebt haben, hinter sich lassen und deshalb sind es häufig Menschen, die eher besonders ruhig sind als besonders auffällig."

Die Behrens-Stiftung engagiert sich in der Wohnungslosenhilfe und ist auch beim "Housing-First"-Projekt dabei. Nach dem Einzug werden die ehemals Obdachlosen weiter begleitet und unterstützt. In der EU soll bis 2030 Obdachlosigkeit überwunden werden - "Housing First" ist ein Baustein dazu.

Idee stammt aus den USA

Die Idee von "Housing First" im Kampf gegen Wohnungslosigkeit stammt aus den USA. Dort wurde der Ansatz Anfang der 1990er-Jahre entwickelt. Heute wird das Projekt in mehreren US-Städten erfolgreich praktiziert.

Am 2. März 23 findet im Museum für Kunst und Gewerbe eine Informationsveranstaltung zum "Housing First"-Projekt statt: ab 18 Uhr im Spiegelsaal.

